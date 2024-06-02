Хабиб пожал руку Трампу после боя Махачева
В Нюарке завершился турнир UFC 302, в главном бою которого Ислам Махачев победил Дастина Порье.
В Нюарке завершился турнир UFC 302, в главном бою которого Ислам Махачев победил Дастина Порье.
Хабиб Нурмагомедов впервые за два года был в углу Махачева. На турнире также присутствовал бывший президент США Дональд Трамп, которому Хабиб пожал руку после мейн-ивента.
Уайт хочет, чтобы Путин посетил турнир UFC в России: «Присутствие президентов — это всегда большая честь».