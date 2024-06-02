09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб пожал руку Трампу после боя Махачева

В Нюарке завершился турнир UFC 302, в главном бою которого Ислам Махачев победил Дастина Порье.

Хабиб пожал руку Трампу после боя Махачева | Источник: Sports.Ru

Хабиб Нурмагомедов впервые за два года был в углу Махачева. На турнире также присутствовал бывший президент США Дональд Трамп, которому Хабиб пожал руку после мейн-ивента.

Уайт хочет, чтобы Путин посетил турнир UFC в России: «Присутствие президентов — это всегда большая честь».

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