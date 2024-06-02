Уайт заявил, что для UFC будет честью, если турнир организации посетит Владимир Путин

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт был бы рад видеть президента РФ Владимира Путина, если турнир организации состоится в России. Об этом Уайт заявил на пресс-конференции.

«Если турнир будет проводиться в России — для нас будет честью, если его посетит Владимир Путин. Мы будем очень рады его видеть. Для нас визит любого президента страны на наш турнир — это большая честь», — сказал Уайт.