12:37 (мск), источник: ТАСС

Уайт заявил, что для UFC будет честью, если турнир организации посетит Владимир Путин

Ранее в России были проведены три турнира Абсолютного бойцовского чемпионата.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт был бы рад видеть президента РФ Владимира Путина, если турнир организации состоится в России. Об этом Уайт заявил на пресс-конференции.

«Если турнир будет проводиться в России — для нас будет честью, если его посетит Владимир Путин. Мы будем очень рады его видеть. Для нас визит любого президента страны на наш турнир — это большая честь», — сказал Уайт.

Ранее в России были проведены три турнира UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
"Все мои олимпийские грезы теперь можно выбросить в мусорку"
"Финны могут временно тешить свое больное самолюбие, но потом приедут наши и будут их обыгрывать"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь