10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Трамп — о Хабибе: «Очень умный парень. Его ждет большое будущее»

"Хабиб завершил карьеру с рекордом 29−0, не проиграл ни одного раунда. Вероятно, он величайший боец всех времен. Я встретил его на турнире UFC в Нью-Джерси.

Трамп — о Хабибе: «Очень умный парень. Его ждет большое будущее» | Источник: Sports.Ru

Он очень умный парень. Его ждет большое будущее", — написал в социальных сетях 45-й президент США Дональд Трамп.

Хабиб Нурмагомедов пожал руку Дональду Трампу после UFC 302.

Дональд Трамп: «Хабиб был отличным бойцом. Просто фантастическим».

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