Трамп — о Хабибе: «Очень умный парень. Его ждет большое будущее»
"Хабиб завершил карьеру с рекордом 29−0, не проиграл ни одного раунда. Вероятно, он величайший боец всех времен. Я встретил его на турнире UFC в Нью-Джерси.
"Хабиб завершил карьеру с рекордом 29−0, не проиграл ни одного раунда. Вероятно, он величайший боец всех времен. Я встретил его на турнире UFC в Нью-Джерси.
Он очень умный парень. Его ждет большое будущее", — написал в социальных сетях 45-й президент США Дональд Трамп.
Хабиб Нурмагомедов пожал руку Дональду Трампу после UFC 302.
Дональд Трамп: «Хабиб был отличным бойцом. Просто фантастическим».