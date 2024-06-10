19:52 (мск), источник: Sport24

Монсон: Дональд Трамп — ужасный человек. Но России хорошо, если он снова станет президентом США

Бывший боец ММА и российский депутат Джефф Монсон высказал мнение о общении Хабиба Нурмагомедова и экс-президента США Дональда Трампа.

Источник: Чемпионат.com

Политик встретился в бывшим чемпионом UFC на турнире в Нью-Джерси 2 июня.

"Я видел разговор Трампа с Хабибом. Дональд — ужасный человек, не уважающий других. Он озабочен только собой. Это бизнесмен, стремящийся к прибыли. Однако Трамп рассматривает Россию как делового партнера, а не врага. Это хорошо для России, если он снова будет избран президентом США.

Байден — неоконсерватор, заинтересованный в служении элитам и своим богатым благотворителям. На мой взгляд, из-за слабой американской экономики и поддержки Байденом геноцида палестинцев в секторе Газа, у него нет шансов на переизбрание", — сказал Монсон в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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