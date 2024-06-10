"Я видел разговор Трампа с Хабибом. Дональд — ужасный человек, не уважающий других. Он озабочен только собой. Это бизнесмен, стремящийся к прибыли. Однако Трамп рассматривает Россию как делового партнера, а не врага. Это хорошо для России, если он снова будет избран президентом США.