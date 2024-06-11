Порье отказался признавать Махачева лучшим бойцом UFC
Легковес UFC Дастин Порье оценил разговоры о том, заслуживает ли Ислам Махачев считаться лучшим бойцом промоушена.
Легковес UFC Дастин Порье оценил разговоры о том, заслуживает ли Ислам Махачев считаться лучшим бойцом промоушена.
Глава UFC Дэйна Уайт ранее заявлял, что Махачев уступает Джону Джонсу в борьбе за звание самого доминирующего бойца организации.
— Мне сложно сделать выбор. Джон Джонс же никогда не проигрывал. Ислам… Ну, он точно входит в топ-2! Трудный вопрос.
— Я считаю, что именно Махачев остается лучшим в мире и должен возглавлять список pound for pound.
— Это твой выбор. И я его уважаю, — сказал Порье в интервью Ариэлю Хельвани.