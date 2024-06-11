00:36 (мск), источник: Sport24

Порье отказался признавать Махачева лучшим бойцом UFC

Легковес UFC Дастин Порье оценил разговоры о том, заслуживает ли Ислам Махачев считаться лучшим бойцом промоушена.

Источник: ESPN MMA

Глава UFC Дэйна Уайт ранее заявлял, что Махачев уступает Джону Джонсу в борьбе за звание самого доминирующего бойца организации.

— Мне сложно сделать выбор. Джон Джонс же никогда не проигрывал. Ислам… Ну, он точно входит в топ-2! Трудный вопрос.

— Я считаю, что именно Махачев остается лучшим в мире и должен возглавлять список pound for pound.

— Это твой выбор. И я его уважаю, — сказал Порье в интервью Ариэлю Хельвани.

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