Глава UFC Уайт заявил о сильной болезни Хамзата Чимаева
Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением о снятии Хамзата Чимаева с боя с представителем Австралии Робертом Уиттакером на турнире 22 июня.
Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением о снятии Хамзата Чимаева с боя с представителем Австралии Робертом Уиттакером на турнире 22 июня.
Ранее сообщалось, что Чимаев был госпитализирован.
«К сожалению, Хамзат Чимаев выбывает из боя на следующих выходных в Саудовской Аравии, он сильно болен, поэтому он возвращается домой и, надеюсь, скоро поправится», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров заменит Чимаева в бою с представителем Австралии Уиттакером.
В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он добывал победы. Шесть боёв Чимаев завершил досрочно.