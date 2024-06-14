08:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава UFC Уайт заявил о сильной болезни Хамзата Чимаева

Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением о снятии Хамзата Чимаева с боя с представителем Австралии Робертом Уиттакером на турнире 22 июня.

Глава UFC Уайт заявил о сильной болезни Хамзата Чимаева | Источник: Чемпионат.com

Ранее сообщалось, что Чимаев был госпитализирован.

«К сожалению, Хамзат Чимаев выбывает из боя на следующих выходных в Саудовской Аравии, он сильно болен, поэтому он возвращается домой и, надеюсь, скоро поправится», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров заменит Чимаева в бою с представителем Австралии Уиттакером.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он добывал победы. Шесть боёв Чимаев завершил досрочно.

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