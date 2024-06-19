Российский боец UFC Волков рассказал о переезде в США

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Проживание в США более эффективно влияет на карьеру российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова. Об этом он рассказал ТАСС.

«На данном этапе моей жизни мое нахождение там более эффективно действует на мою спортивную карьеру, — сказал Волков. — Нахожусь ближе к тренировочному центру UFC, постоянно приезжают бойцы, с которыми можно обменяться опытом, потренироваться. Постоянно присутствует какой-то момент новизны, можно новые знания получать. Так как моя карьера не будет длиться вечно, было принято решение какое-то время пожить и потренироваться там, чтобы на своем закате набраться опыта у иностранцев».

«Мы снимаем дом, без бассейна. Достаточно большого размера. Не очень дорогой по меркам Лас-Вегаса, бывают дороже. Это $2 тыс. с копейками и коммуналка», — добавил спортсмен.