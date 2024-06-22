Орловский вспомнил подлый поступок руководства UFC: «Я выиграл и потерял друга» | Источник: Getty Images

"У меня был единственный друг в тяжелом весе Трэвис Браун. Ему сказали, что я согласился, а мне сказали, что он хочет со мной подраться, аж волосы на себе рвет. И все. Дружба наша превратилась в спортивную ненависть. Я выиграл и потерял друга. Теперь мы встречаемся на каких-то мероприятиях, но это уже не то.

Для меня иметь друзей в тяжелом весе — это не мое. Серега — единственный из русскоговорящих, помимо Лехи Олейника, с кем у меня хорошие отношения. Еще разве что Джуниор Дос Сантос и Саид Соума, который дрался в Bellator. Сейчас еще есть спарринг-партнер Родриго Насименто, тоже хорошие отношения. Только несколько человек. Есть приятельские отношения с легковесами.