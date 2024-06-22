18:12 (мск), источник: Sport24

Орловский вспомнил подлый поступок руководства UFC: «Я выиграл и потерял друга»

Белорусский боец ММА Андрей Орловский обвинили руководство UFC в стравливании друзей для громких поединков.

Орловский вспомнил подлый поступок руководства UFC: «Я выиграл и потерял друга» | Источник: Getty Images

"У меня был единственный друг в тяжелом весе Трэвис Браун. Ему сказали, что я согласился, а мне сказали, что он хочет со мной подраться, аж волосы на себе рвет. И все. Дружба наша превратилась в спортивную ненависть. Я выиграл и потерял друга. Теперь мы встречаемся на каких-то мероприятиях, но это уже не то.

Для меня иметь друзей в тяжелом весе — это не мое. Серега — единственный из русскоговорящих, помимо Лехи Олейника, с кем у меня хорошие отношения. Еще разве что Джуниор Дос Сантос и Саид Соума, который дрался в Bellator. Сейчас еще есть спарринг-партнер Родриго Насименто, тоже хорошие отношения. Только несколько человек. Есть приятельские отношения с легковесами.

Браун был мой кореш. Матчмейкер Джо Сильва нас некрасиво так развел", — сказал Орловский в интервью Sport24.

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