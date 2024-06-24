Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане

В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — написал Нурмагомедов в Instagram*.

В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.