09:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — написал Нурмагомедов в Instagram*.

В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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