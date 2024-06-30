Глава UFC обосновал, почему Махачев не должен считаться лучшим бойцом мира

«Я не хочу защищать Джонса. Он та еще заноза в заднице, примером для подражания его точно не назвать. Но он лучший боец в истории. Поэтому он должен быть первым в рейтинге лучших.



Он готовился к бою, но получил травму. Означает ли это, что он перестал быть лучшим? В этом нет смысла. Если бы он отдыхал без веской причины или сидел в тюрьме, то я, возможно, согласился бы, что он слишком долго не выступает. Но когда Джонс выходит в октагон — он лучший в мире. Даже не знаю, что еще сказать. Не знаю, как мы выходим на эту дискуссию снова и снова», — заявил Уайт на пресс-конференции.