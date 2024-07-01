19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Дядя Хабиба — об аресте счетов племянника: «Не лез в его кошелек и финансовые дела. Многие же не знают о делах своего племянника»

"Не лез в кошелек Хабиба и его финансовые дела. Многие же не знают о делах своего племянника. Вот и я так же.
Дядя Хабиба — об аресте счетов племянника: «“Не лез в его кошелек и финансовые дела. Многие же не знают о делах своего племянника” | Источник: Sports.Ru

Не знаю, кто говорит про арест счетов Хабиба, но, думаю, эта информация неверная. Сейчас пишут что попало", — заявил Нурмагомед Нурмагомедов.

Ранее телеграмм-канал Mash сообщил, что ФНС арестовала счета Хабиба из-за долгов.

Конор — об аресте счетов Хабиба: «Разоренный и в бегах. Если увидите, предложите ему поотжиматься за деньги».

Конор − о Лобове: «Эй, Крыстем, как тебе новости о Хабибе? Тебе надрали зад отборные бандиты».

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