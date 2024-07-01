Дядя Хабиба — об аресте счетов племянника: «“Не лез в его кошелек и финансовые дела. Многие же не знают о делах своего племянника” | Источник: Sports.Ru

Не знаю, кто говорит про арест счетов Хабиба, но, думаю, эта информация неверная. Сейчас пишут что попало", — заявил Нурмагомед Нурмагомедов.

Ранее телеграмм-канал Mash сообщил, что ФНС арестовала счета Хабиба из-за долгов.

Конор — об аресте счетов Хабиба: «Разоренный и в бегах. Если увидите, предложите ему поотжиматься за деньги».