Дядя Хабиба — об аресте счетов племянника: «Не лез в его кошелек и финансовые дела. Многие же не знают о делах своего племянника»
"Не лез в кошелек Хабиба и его финансовые дела. Многие же не знают о делах своего племянника. Вот и я так же.
Не знаю, кто говорит про арест счетов Хабиба, но, думаю, эта информация неверная. Сейчас пишут что попало", — заявил Нурмагомед Нурмагомедов.
Ранее телеграмм-канал Mash сообщил, что ФНС арестовала счета Хабиба из-за долгов.
Конор — об аресте счетов Хабиба: «Разоренный и в бегах. Если увидите, предложите ему поотжиматься за деньги».
Конор − о Лобове: «Эй, Крыстем, как тебе новости о Хабибе? Тебе надрали зад отборные бандиты».