Орловский объяснил, как смог продержаться в UFC больше 10 лет | Источник: Sport24

"Мой первый менеджер сразу сказал мне — ничего не говори в ответ, если Дэйна Уайт тебя критикует. Никогда не критикуй промоушен. Видимо, благодаря этому я продержался в UFC так долго.

Есть много хороших примеров того, как люди ссорились с UFC. Тито Ортис был чемпионом и что? Нет, я вел себя тихо. По-английски я говорил не так хорошо. Плюс, я всегда думал, что Дэйна здесь босс, лучше с ним не пререкаться. Я держал рот на замке.

Помню, как после боя с Джейком О’Брайеном я тоже не позволил себе высказаться. Я не дрался семь или девять месяцев, у меня были варианты перейти в другую организацию. Я думал, что если я буду побеждать, то буду продолжать драться. И вдруг такой простой. Я выиграл и попал под критику. Но я ответил: «Извините». Это работает", — сказал Орловский в интервью MMA Hour.