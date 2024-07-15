23:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Инсайдер назвал титульные бои, которые состоятся в конце 2024 года

Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал в эфире передачи The MMA Hour, какие титульные поединки будут возглавлять номерные турниры UFC в конце 2024 года.

Источник: Getty Images

UFC 306 (Лас-Вегас, «Сфера»):
Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили; титульный бой с участием Алексы Грассо (соперница на данный момент неизвестна. — Прим. «Чемпионата»).

UFC 307 — (Солт-Лейк-Сити):
Илия Топурия — Макс Холлоуэй; Ракель Пеннингтон — Джулиана Пенья.

UFC 308 — (Абу-Даби):
Ислам Махачев — Арман Царукян.

UFC 309 — (Нью-Йорк):
Джон Джонс — Стипе Миочич.

UFC 310 — (Лас-Вегас):
Конор Макгрегор — Майкл Чендлер.

Однако, Хельвани также уточнил, что эти бои лишь планируется провести. Некоторые бойцы на данный момент не подписали контракты на поединок.

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