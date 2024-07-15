Чемпиону UFC может грозить тюрьма из-за инцидента с допинг-офицером. Джонсу предъявлены обвинения | Источник: Getty Images

36-летний Джонс обвиняется в нападении и вмешательстве в коммуникацию. Если боец будет признан виновным, ему может грозить менее года тюремного заключения и штраф в размере 1,5 тыс. долларов. Слушание в суде назначено на 17 июля.

В полицейском отчете говорится, что представитель агентства Drug Free Sport отправился к Джонсу домой в Альбукерке, чтобы взять допинг-пробу. Джонс «выглядел взволнованным», когда не смог предоставить образец мочи, и вместо этого ему предложили сдать образец крови.

В отчете говорится, что Джонс якобы взял мобильный телефон у допинг-офицера, спросил, почему агенты приезжают в такое раннее время, и сказал: «Знаете, что происходит с людьми, которые приходят ко мне домой? Они умирают».

Джонс позже утверждал, что был «застигнут врасплох непрофессионализмом» агента и признался в использовании ненормативной лексики, но опровергал, что угрожал агенту насилием, и назвал обвинения «беспочвенными».

Джонс последний раз выходил в октагон в марте прошлого года на турнире UFC 285, когда победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джонса может стать Стипе Миочич.