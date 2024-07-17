23:23 (мск), источник: Sport24

Американец похвалил Хабиба за достойный уход из UFС: «Мог еще год зарабатывать на спонсорах»

Бывший боец UFC Чейл Соннен выразил уважение экс-чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову.

Американец похвалил Хабиба за достойный уход из UFС: «Мог еще год зарабатывать на спонсорах» | Источник: Getty Images

Россиянин завершил карьеру после победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 254 в 2020-м году.

«Перед UFC 300 было много дикий предложений насчет главного боя. И тренер Хавьер Мендес признался, что работает с Хабибом — а Хабиб тренировался с ним только когда готовился к боям. Эти словам тогда вырвали из контекста. Я тоже клюнул на это, хотя многие мои знакомые были оскорблены самой идеей возвращения Хабиба. “У Хабиба есть принципы!” — говорили мне.

И Хабиб поступил достойно, когда отдал свой пояс после победы над Гейджи. Он мог еще год оставаться чемпионом и зарабатывать на спонсорских контрактах. Но даже когда он отказался от пояса, в UFC лишили его чемпионства не сразу. Его даже подняли в рейтинге!" — сказал американец в видео на своем ютуб-канале.

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