Американец похвалил Хабиба за достойный уход из UFС: «Мог еще год зарабатывать на спонсорах» | Источник: Getty Images

Россиянин завершил карьеру после победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 254 в 2020-м году.

«Перед UFC 300 было много дикий предложений насчет главного боя. И тренер Хавьер Мендес признался, что работает с Хабибом — а Хабиб тренировался с ним только когда готовился к боям. Эти словам тогда вырвали из контекста. Я тоже клюнул на это, хотя многие мои знакомые были оскорблены самой идеей возвращения Хабиба. “У Хабиба есть принципы!” — говорили мне.