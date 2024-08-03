Русская патриотка вышла под «Rammstein» и проиграла американке в UFC. Это первое поражение Дудаковой в карьере | Источник: Shutterstock

В Абу-Даби прошел большой турнир UFC, где состоялся бой, результат которого наверняка крайне интересно будет узнать болельщикам из России. Только что из октагона вышли девушки Виктория Дудакова и Сэм Хьюз. Между ними состоялся бой, который стал третьим в лиге для нашей соотечественницы.

Виктория Дудакова является профессиональным бойцом ММА с 2020 года. Уже в 2021-м ей удалось завоевать титул чемпионки российской организации Open FC. А в 2022-м Дудакова получила контракт с UFC благодаря победе над Марией Сильва в проекте «Претендентская Серия Дэйна Уайт». Дебютировать Виктории удалось лишь в середине следующего года: в июле 2023-го россиянка вышла в октагон вместе с соперницей Истеллой Нунес, а уже спустя 34 секунды бой был остановлен. Нунес не повезло, она получила травму на первых мгновениях поединка. А Дудаковой пришлось принимать такую не совсем полноценную, но все же победу в UFC.

21 октября 2023-го Дудакова стала участницей турнира UFC 294, на котором свой титул во второй раз защитил чемпион в легком весе Ислам Махачев, отправивший в нокаут Алекса Волкановски. Соперницей Виктории была Джин Ю Фрей из США, и еще до боя с ней россиянка сумела привлечь к себе определенное внимание. Дудакова вышла к октагону под песню певца Shaman «Я русский», и этот эпизод стал довольно обсуждаемым на родине девушки. Бой с Фрей получился непростым и продлился все три раунда. Но Виктории снова удалось победить и удержать графу «Поражения» в своей статистике в неприкосновенности.

На турнире UFC on ABC 7, который прямо сейчас разгоняется в Абу-Даби, соперницей Дудаковой стала еще одна представительница США Сэм Хьюз. Саманте 32 года (она на семь лет старше Дудаковой — нашей соотечественнице всего 25), и на ее счету было уже восемь боев в UFC. Хьюз обладала преимуществом в опыте относительно Дудаковой, но тут надо сделать оговорку: Сэм не так уж и часто дралась в UFC успешно. На его счету было всего три победы при пяти поражениях до встречи с Викторией.

На взвешивании Дудакова вновь обратила на себя внимание, ведь в наше время далеко не все бойцы появляются на церемонии с флагами своих стран. Но Виктория не забыла взять с собой триколор, а затем и призналась, что в ее планы входит и появление с флагом в октагоне UFC:

«Потому что я из России! Как я могла без флага выйти? На бой тоже выйду с флагом. Конечно, мне пишет очень много болельщиков из России. Болеют за меня. Конечно, очень приятно».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7Tsz0mwMork?si=YsKmmFQ-LdZnLDJX" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Виктория Дудакова действительно вышла к октагону, обернувшись в российский флаг. Правда, в этот раз она не стала включать певца Shaman, выбрав в качестве композиции для своего появления на арене старый хит «Rammstein» — «Ich will».