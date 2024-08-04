Любимый боец русских мужиков упал в нокдаун, но затем поднялся и победил. Шара Буллет разбил поляка | Источник: Getty Images

Прямо сейчас в Абу-Даби близится к завершению турнир UFC on ABC 7 и только что закончился второй по важности бой вечера. В октагоне выступили россиянин Шарабутдин Магомедов и Михал Олексейчук из Польши. Дагестанский средневес благодаря своим выступлениям в клетке и у микрофона стал одним из наиболее популярных бойцов UFC в среде фанатов из нашей страны, и каждый новый поединок с его участием привлекает к себе внимание.

Шарабутдин Магомедов (или Шара Буллет) только что провел свой третий бой в UFC. Дебют яркого средневеса в лиге состоялся в октябре 2023 года на турнире в Абу-Даби. Тогда его соперником стал опытный и крепкий бразилец Бруно Сильва. Оппоненты провели в октагоне все три раунда, и итоговая победа досталась Магомедову. Шара Буллет не сумел пройти Сильву досрочно и пропустил несколько неприятных тейкдаунов, а также ударов в стойке. Однако общее впечатление от его выступление осталось хорошим: Шарабутдин много и зрелищно бил, явно пытался завершить бой нокаутом и в целом довольно убедительно перебил опасного соперника.

А еще незадолго до боя с Бруно Сильвой Магомедов произнес те самые слова о простых, добрых русских мужиках, которые впоследствии стали легендарными:

«Я не знаю, как на это смотрят Шлеменко и Фролов, но я собираюсь побить его не ради мести, а ради тех фанатов, которые приходили на арену болеть за своих — простые добрые русские мужики, которые приходили, переживали за своих парней, а он выходил и разочаровывал их. Я собираюсь ради них отомстить и подарить им нужные эмоции, потому что у меня большая поддержка именно простых русских добрых мужиков, которые за меня болеют и очень много пишут в комментариях. Они говорили, что ради меня готовы утром просыпаться, если я подпишусь в UFC. Теперь я в UFC и дерусь как раз с тем, кто их разочаровывал. И как мне сказали, его прозвище “Блиндадо”, это переводится как “непробиваемый”. Но я “Пуля”, а пуля бывает бронебойная, которая пробивает непробиваемое», — заявил Шара Буллет в интервью ютуб-каналу «Вестник ММА».

Возвращения Шары Буллета пришлось ждать довольно долго. Лишь в июне этого года дагестанец снова вышел в октагон и показал класс. Это было на турнире UFC on ABC 6, и тогда соперником Магомедова стал гигантский бразилец Антонио Троколи. Теперь Шаре пришлось биться с ноунеймом, который вышел драться на коротком уведомлении, но из-за внушительных габаритов оппонент все же представлял определенную опасность. Со второй попытки Магомедову все-таки удалось нокаутировать своего соперника в UFC, и снова Шара Буллет проявил себя ярко по ходу выступления. Дагестанец жестко разбивал оппонента в стойке два с половиной раунда и в середине третьего разбил окончательно.

Перед второй побед в UFC Шарабутдин Магомедов сделал несколько ярких заявлений, а также рассказал, что собирается впервые в жизни посетить США. Там Шара собирался принять участие в съемках голливудского кино и увидеться с руководством UFC. Однако по ходу дела оказалось, что Магомедову пришлось найти в своем плотном графике последних недель дополнительное время для тренировок, ведь всего месяц назад Шарабутдин согласился провести свой третий бой в лиге — теперь на коротком уведомлении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p_EG_WS2TGQ" title="ШАРА БУЛЛЕТ: безумная популярность в США, гонорары в UFC, крутые истории" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новым соперником Шары Буллета стал поляк Михал Олексейчук. В его послужном списке 14 боев в UFC, среди которых: семь побед, шесть поражений и один поединок отмечен как «Несостоявшийся». Свой дебют в лиге Олексейчук провел в 2017 году и с тех пор успел выступить в двух дивизионах — полутяжелом и среднем (сейчас поляк сосредоточился на категории до 84 килограммов). К бою с Магомедовым поляк подошел на серии из двух поражений. При этом, в послужном списке Олексейчука есть два успешных выступления в боях с представителями России — и оба внутри UFC. В 2019 году Михал одолел Гаджимурада Антигулова, а 2021-м — Шамиля Гамзатова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dFL7bz2ABV4" title="ВПРИТЫК ЛИЦОМ К ЛИЦУ! Шара Буллет VS Олексейчук, Нурмагомедов VS Кори / Битвы взглядов UFC" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.