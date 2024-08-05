Хабиб — о победе Умара: «Лучшее вложение — это вложение в людей. Умар, спасибо, что выдержал давление и передал эстафету. Это было важно для всей команды» | Источник: Sports.Ru

Вчерашний бой Умара Нурмагомедова — наглядный пример дисциплины, самоотдачи и упорства.

Но я лично считаю, что вчерашняя победа — это победа всей нашей команды, которая присутствовала на сборах. Все видели, через что мы прошли. Для парней это был урок в ментальном плане. Вчера Умар вырос, а вместе с ним выросла и вся наша команда, как физически так и психологически.

Команда знает о чем я говорю. Они вчера увидели сами, то о чем им говорил тренерский штаб весь тренировочный лагерь. Идем дальше, а дальше — больше ?.

Умар, тебе спасибо, что выдержал давление и передал эстафету. Это было важно для всей команды", — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей в главном бою UFC on ABC 7 в Абу-Даби.

Хабиб — о следующем сопернике Умара: «Хотим бой с Двалишвили, потому что он из Грузии».