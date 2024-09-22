Двалишвили: Хабиб Нурмагомедов, Хамзат Чимаев и Мовсар Евлоев не россияне, а кавказцы

«Мы все знаем, что Хабиб [Нурмагомедов] и Ислам [Махачев] из Дагестана, Хамзат [Чимаев] из Чечни, Мовсар Евлоев из Ингушетии. Это всё разные маленькие страны. Они мусульмане со своей культурой и традициями. Мы называем их “кавказцы”, поскольку они живут в Кавказских горах. Однако сейчас Россия захватила власть в этих регионах, поэтому эти бойцы обязаны представлять Россию. Когда кто-то говорит мне, что Умар Нурмагомедов из России, то я отвечаю: “Нет, Умар не из России, он из Дагестана”. Мы, имею в виду грузин, считаем этих ребят своими друзьями. Умар просто представляет Россию, но не считает себя россиянином. Ислам, естественно, говорит: “Мы — часть России”. Но я понимаю, почему он так говорит», — сказал Мераб в интервью на YouTube-канале jakeshildsajj.