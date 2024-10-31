Медведев возглавил рейтинг действующих российских спортсменов с самыми ценными личными брендами, Овечкин — 2-й, Дзюба — 3-й

В список вошли действующие спортсмены, участвовавшие в официальных соревнованиях в последние 12 месяцев. Критериями были популярность в соцмедиа, присутствие в СМИ и экспертная оценка маркетинговой привлекательности.