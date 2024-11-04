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Чемпиона UFC разозлили слова Криштиану Роналду

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Илия Топурия резко высказался в адрес португальского футболиста Криштиану Роналду.

Источник: Reuters

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» перед турниром UFC 308 в Абу-Даби, на котором испанец грузинского происхождения нокаутировал американца Макса Холлоуэя, говорил, что Топурия «слишком много говорит» и «еще не дрался с топовыми сопериками».

«Не ожидал, что такой человек, как ты, не сможет отличить уверенность от высокомерия. Однако, в конце концов, мы все отражаем свою собственную реальность на других. Желаю тебе всего самого наилучшего в том, что осталось от твоей карьеры, да благословит Бог твою семью», — ответил Топурия в соцсетях.