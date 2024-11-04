Чемпиона UFC разозлили слова Криштиану Роналду

«Не ожидал, что такой человек, как ты, не сможет отличить уверенность от высокомерия. Однако, в конце концов, мы все отражаем свою собственную реальность на других. Желаю тебе всего самого наилучшего в том, что осталось от твоей карьеры, да благословит Бог твою семью», — ответил Топурия в соцсетях.