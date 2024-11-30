Миллион с пятой попытки! Гольцов стал чемпионом и потребовал бой с Нганну

Гольцов — ветеран PFL, выступающий под эгидой промоушена с 2019 года. За это время Русский богатырь дважды оступался в полуфинале регулярного сезона, в прошлом году проиграл в финале Ренану Феррейре, а ещё один раз не смог выступить в ключевых поединках из-за проблем с визой. В новый сезон Гольцов вошёл одним из фаворитов и по ходу турниров подтверждал свой статус, нокаутируя всех своих соперников — Линтона Васселла, Тиаго Сантоса и Тимоти Джонсона. И теперь Денис вышел на очередную попытку завоевать пояс и $ 1 млн.