Ислам Махачев: «Обычно на сборах сначала адаптация. А приехали с Хабибом — сразу борьба»

Ожидается, что следующий поединок Махачева состоится 18 января. Вероятный соперник — Арман Царукян.
Махачев — о подготовке к следующему бою: «Сборы в Кисловодске проходят тяжело. Сказывается высота».
«Был очень тяжелый сбор. Обычно сначала адаптация, акклиматизация, прогулки. А приехали с Хабибом — сразу борьба. Когда ты с самого начала дал старт, то весь сбор тяжело проходит», — сказал Ислам Махачев.
Ожидается, что следующий поединок Махачева состоится 18 января. Вероятный соперник — Арман Царукян.
Махачев — о подготовке к следующему бою: «Сборы в Кисловодске проходят тяжело. Сказывается высота».