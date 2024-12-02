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Ислам Махачев: «Обычно на сборах сначала адаптация. А приехали с Хабибом — сразу борьба»

«Был очень тяжелый сбор. Обычно сначала адаптация, акклиматизация, прогулки. А приехали с Хабибом — сразу борьба. Когда ты с самого начала дал старт, то весь сбор тяжело проходит», — сказал Ислам Махачев.

Источник: Sports.Ru

Ожидается, что следующий поединок Махачева состоится 18 января. Вероятный соперник — Арман Царукян.

Махачев — о подготовке к следующему бою: «Сборы в Кисловодске проходят тяжело. Сказывается высота».