«Я хотел бы прикончить его». Царукян предвидит будущую защиту титула против Оливейры

«Чарльз Оливейра — один из лучших в нашем дивизионе. Я чувствую, что Ислам, Чарльз Оливейра и я сейчас — лучшие в легком весе, потому что Чарльз победил всех из топ-15.



Я тоже всех победил. Ислам — чемпион, вне зависимости от весовой категории, но я готов поспорить со всеми. Но когда я стану чемпионом, я хотел бы сразиться с Чарльзом, потому что наш бой был довольно близким, люди думают, что он был довольно близким, и я хотел бы его прикончить», — сказал Царукян в интервью TNTSports.