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«Я хотел бы прикончить его». Царукян предвидит будущую защиту титула против Оливейры

Российский боец UFC Арман Царукян, который находится в ожидании боя против Ислама Махачева, заявил, что после победы над соотечественником хочет получить в соперники Чарльза Оливейру.

Источник: Getty Images

«Чарльз Оливейра — один из лучших в нашем дивизионе. Я чувствую, что Ислам, Чарльз Оливейра и я сейчас — лучшие в легком весе, потому что Чарльз победил всех из топ-15.

Я тоже всех победил. Ислам — чемпион, вне зависимости от весовой категории, но я готов поспорить со всеми. Но когда я стану чемпионом, я хотел бы сразиться с Чарльзом, потому что наш бой был довольно близким, люди думают, что он был довольно близким, и я хотел бы его прикончить», — сказал Царукян в интервью TNTSports.

Арман Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей на турнире UFC 300.