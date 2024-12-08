Мовсар Евлоев: «Если Уайт считает, что я не заслуживаю титула, пусть даст мне еще один бой. Продолжу побеждать до 100−0»

На UFC 310 Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил Алджамейна Стерлинга. Это его девятая победа подряд в лиге.
Али Абдель-Азиз — о Евлоеве: «Титульный бой — вопрос времени».
«Если Дана Уайт считает, что я не заслуживаю титула, пусть даст мне еще один бой. Я продолжу побеждать. Даже до 100−0. Тогда они подумают о бое за титул», — сказал боец UFC Мовсар Евлоев.
На UFC 310 Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил Алджамейна Стерлинга. Это его девятая победа подряд в лиге.
Али Абдель-Азиз — о Евлоеве: «Титульный бой — вопрос времени».