«Я русский человек. Всегда таким был». Шлеменко — о хейте и двуличии

— Ну и что? Они что-то захватили? Я же сразу говорил, что ничего не будет. А вообще, из-за того, что я себя так веду — мне тяжело. Я же весь хейт собираю. Затрагиваю моменты, которые людям непонятны, не нравятся. И через какое-то время все признают правоту. А сколько вы на меня кричали, сколько на меня ушатов помоев вылили в тот момент, когда я это произнёс. Я прекрасно осознаю, что на мне тяжёлая миссия. Миссия преподавателя, наставника. Но знаю её результаты. Есть много людей, которые живут правильно. И я даже не про алкоголь говорю. Алкоголь — это самая верхушка айсберга. Там же и другие моменты есть. Особенно нравственные. А там ведь дети. Это всё идёт в нагрузку. Речь и о поп-MMA, и об отношении к трэш-току. Делишься этим, ловишь хейт. И расстраиваешься от того, что мало людей делают так же. Тяжело идти таким путём. Проще сидеть на двух стульях — и нашим, и вашим. Собирать весь хайп и радоваться. Но я, например, не такой. У меня своя дорога. И я считаю, она правильная.