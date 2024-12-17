Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: «Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?»

Заслужил ли он титульный шанс без боя в легком весе? Нет, я не согласен с этим. Ислам уже давал шанс. Почему он должен трижды давать возможность полулегковесам? Это несправедливо для легкого веса. Но если Топурия поднимется и побьет Оливейру, тогда без проблем. Думаю, что Илия может его победить«, − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Хавьер Мендес: “У Топурии лучший бокс в UFC. Он может нанести ущерб, если наберет вес. Но сейчас его бой с Махачевым мне не интересен’Топурия заявил, что не освободит титул в полулегком весе после подъема в 70 кг: “Хватит праздновать, я никуда не уйду”.