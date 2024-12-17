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Хабиб − о бое Белала и Махачева: «Сердцу было бы трудно это принять. Было бы тяжело готовить Ислама»

"Если бы меня, когда я был активным бойцом, попросили подраться с Белалом, я бы отказал. Но, например, Белал против Ислам − окей, но с ними нужно об этом поговорить.

Источник: Спортс"

Моему сердцу было бы тяжело принять этот бой, было бы трудно готовить Ислама к бою с Белалом. Не думаю, что этот поединок когда-то случится. Мне всегда будет сложно кого-то готовить к бою с Белалом Мухаммадом«, − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Хабиб — о Белале: “Я не тренирую его, а просто помогаю’Хабиб призвал Порье завершить карьеру: “Дастин, я и Фергюсон − старая школа. Брат, хватит драться”.