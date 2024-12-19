Хабиб − о поведении Мераба: «Это его проблема. В начале карьеры он вел себя хорошо, но теперь не справляется»

Но теперь он стал чемпионом, и он не может с этим справиться − жизнь изменилась. До и после чемпионства − это две разные жизни. Это нужно принять«, − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Напомним, что в ночь на 19 января состоится титульный бой в легчайшем весе UFC между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым. Хабиб провел тренировку с Умаром в Лас-Вегасе: “Мы здесь для работы’Мераб спародировал фото команды Хабиба в джакузи: “Спасибо Умару за снимок”.