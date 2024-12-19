Хабиб − о бое титульном шансе для Умара: «Потому что у него 18−0 и шесть побед в UFC, а не из-за родства со мной»

Думаю, Умар заслужил титульник. Не знаю, почему Мераб нервничает. Умар здесь не потому, что он мой кузен. Он здесь, потому что у него 18−0 и 6−0 в UFC.Умар создает собственное наследие. И он покажет это 19 января. Он покажет, почему Мераб нервничает«, − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Хабиб − о поведении Мераба: “Это его проблема. В начале карьеры он вел себя хорошо, но теперь не справляется’Хабиб провел тренировку с Умаром в Лас-Вегасе: “Мы здесь для работы”.