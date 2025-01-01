7 поединков, которые мы хотим увидеть в 2025 году

Анкалаев, возможно, самый несчастный человек в UFC. Уж слишком часто кажется, что сейчас Магомеда точно не прокатят с титульным шансом, но каждый раз у руководства UFC это получается. Сейчас россиянин снова в позиции «ну больше некому давать титульник». При этом Алекс Перейра говорит, что это будет не Анкалаев. Сейчас Магомед — первый номер рейтинга в полутяжёлом весе. В топе поблизости все либо заняты, либо не могут рассчитывать на титульный бой. Очень вероятно, что эта погоня скоро закончится. Вопрос — когда? Предположим, что летом. В конце концов, уже всем действительно интересно, сработает ли смертельный левый хук Поатана в очередной раз или у UFC будет новый чемпион из России?