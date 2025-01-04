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Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцы доминируют в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром»

"Можно говорить все, что угодно, но если брать факты, то вы не сможете сравнивать ирландских бойцов с дагестанскими. Мы доминируем в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром.

Источник: Спортс"

Я абсолютно уверен, что если бы мы организовали командный матч против сборной мира, то Дагестан бы победил на уровне любительского ММА. И когда дело доходит до профессионального ММА, у нас есть чемпионы, претенденты и рейтинговые бойцы в каждой высшей лиге. Покажите мне ирландских бойцов, которые сейчас претендуют на титул в трех лучших промоушенах MMA. В лучшем случае вы сможете назвать одного или двух. Факты говорят сами за себя«, — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Хабиб — о дагестанских бойцах: “Их не подписывают в лиги, потому что каждый может стать чемпионом” Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: “У них нет бойцов, давайте честно”.