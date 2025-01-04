Хабиб ответил Конору: «Он говорил, а мы сделали. Дела превыше слов»

Напомним, что в октябре-2018 Хабиб победил Конора Макрегора болевым приемом на челюсть в четвертом раунде. Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцы доминируют в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром’Конор после слов Хабиба об ирландских ММА: “Ничтожества с дерьмовой креативностью”.