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Хабиб ответил Конору: «Он говорил, а мы сделали. Дела превыше слов»

«Он говорил, а мы пришли и сделали. Дела превыше слов», — написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Источник: Спортс"

Напомним, что в октябре-2018 Хабиб победил Конора Макрегора болевым приемом на челюсть в четвертом раунде. Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцы доминируют в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром’Конор после слов Хабиба об ирландских ММА: “Ничтожества с дерьмовой креативностью”.