Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

Летом 2024 года Макгрегор обвинил Нурмагомедова в предательстве родины и семьи. Ирландец опубликовал архивную цитату россиянина, в которой тот обещал уйти из абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в случае, если промоушен расторгнет контракт с кем-то из его родственников. В феврале 2024 года двоюродный брат Нурмагомедова Абубакар был уволен из UFC. «Он оставил позади свою мать, жену и родственников», — отреагировал тогда Конор.