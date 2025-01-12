Экс-чемпион UFC сравнил Махачева с Конором Макгрегором: «Почему он этого не заслуживает?»

Но Махачев имеет право делать то, что считает нужным. Конор Макгрегор стал обладателем двух поясов без единой защиты. Он был суперзвездой, и его трансляции покупали в невероятных количествах. Но если ему предоставили такую возможность — почему ее не заслуживает Махачев?" — сказал Биспинг в видео на своем канале.