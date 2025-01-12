Экс-чемпион UFC сравнил Махачева с Конором Макгрегором: «Почему он этого не заслуживает?»

19 января Махачев проведет защиту своего титула чемпиона легкого веса в поединке против Армана Царукяна на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.
"Нет никаких гарантий, что Махачев справится с Царукяном. Арман — очень серьезный оппонент. Но если Исламу хватит сил победить, то опций у него будет очень много.
Во-первых, он не намерен драться с Топурией. Али Абдель-Азиз утверждает, что Махачев справится даже с Алексом Перейрой. Это преувеличение, но дыма без огня не бывает. Махачев хочет стать двойным чемпионом — ради этого он готов подняться в полусредний вес. Порье и Оливейру он уже побеждал, остается только Джастин Гейджи.
Но Махачев имеет право делать то, что считает нужным. Конор Макгрегор стал обладателем двух поясов без единой защиты. Он был суперзвездой, и его трансляции покупали в невероятных количествах. Но если ему предоставили такую возможность — почему ее не заслуживает Махачев?" — сказал Биспинг в видео на своем канале.