Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чемпион UFC сравнил Махачева с Конором Макгрегором: «Почему он этого не заслуживает?»

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг прокомментировал желание Ислама Махачева перейти в другую весовую категорию ради завоевания второго чемпионского пояса.

Источник: Getty Images

19 января Махачев проведет защиту своего титула чемпиона легкого веса в поединке против Армана Царукяна на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

"Нет никаких гарантий, что Махачев справится с Царукяном. Арман — очень серьезный оппонент. Но если Исламу хватит сил победить, то опций у него будет очень много.

Во-первых, он не намерен драться с Топурией. Али Абдель-Азиз утверждает, что Махачев справится даже с Алексом Перейрой. Это преувеличение, но дыма без огня не бывает. Махачев хочет стать двойным чемпионом — ради этого он готов подняться в полусредний вес. Порье и Оливейру он уже побеждал, остается только Джастин Гейджи.

Но Махачев имеет право делать то, что считает нужным. Конор Макгрегор стал обладателем двух поясов без единой защиты. Он был суперзвездой, и его трансляции покупали в невероятных количествах. Но если ему предоставили такую возможность — почему ее не заслуживает Махачев?" — сказал Биспинг в видео на своем канале.