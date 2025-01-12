Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Махачев — Царукян

Как сообщает Sportskeeda, по запросу которой был сделан прогноз, ИИ добавил в анализ события 3 ключевых фактора: доминацию Махачева (включая все его отличительные навыки), эволюцию Царукяна (развитие ударной техники с момента первой встречи с Махачевым и общее развитие) и реваншистский характер поединка (упор на тактическое ведение боя).
ИИ предложил 3 варианта итога поединка.
Наиболее вероятный — победа Ислама решением судей. Несмотря на развитие Армана, Махачев по-прежнему остается лучшим легковесов и является фаворитом в данном противостоянии.
Второй вариант — победа Царукяна. Отмечается, что она возможна в том случае, если Арман удержит поединок «на ногах» и заставит Махачева больше работать ударной техникой.
Последний вариант — победа одного из бойцов удушающим приемом, так как оба являются искусными борцами.