Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Махачев — Царукян

Как сообщает Sportskeeda, по запросу которой был сделан прогноз, ИИ добавил в анализ события 3 ключевых фактора: доминацию Махачева (включая все его отличительные навыки), эволюцию Царукяна (развитие ударной техники с момента первой встречи с Махачевым и общее развитие) и реваншистский характер поединка (упор на тактическое ведение боя).