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Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Махачев — Царукян

Искусственный интеллект Gemimi от Google спрогнозировал возможные сценарии главного боя UFC 311, где сойдутся Ислам Махачев и Арман Царукян (19 января).

Источник: Getty Images

Как сообщает Sportskeeda, по запросу которой был сделан прогноз, ИИ добавил в анализ события 3 ключевых фактора: доминацию Махачева (включая все его отличительные навыки), эволюцию Царукяна (развитие ударной техники с момента первой встречи с Махачевым и общее развитие) и реваншистский характер поединка (упор на тактическое ведение боя).

ИИ предложил 3 варианта итога поединка.

Наиболее вероятный — победа Ислама решением судей. Несмотря на развитие Армана, Махачев по-прежнему остается лучшим легковесов и является фаворитом в данном противостоянии.

Второй вариант — победа Царукяна. Отмечается, что она возможна в том случае, если Арман удержит поединок «на ногах» и заставит Махачева больше работать ударной техникой.

Последний вариант — победа одного из бойцов удушающим приемом, так как оба являются искусными борцами.