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Роган − о скандале с участием Хабиба: «Если бы это было в Дагестане, стюардессу бы бросили в яму»

"Разве это не безумие? Какая-то женщина подошла к Хабибу перед вылетом, когда он сел возле аварийного выхода.

Источник: Спортс"

Безумие! Он сказал ей, что понимает английский, что может выполнить инструкции, а его нахрен выкинули из самолета, ребята!

Может, она считает величайшим всех времен не его, а Джонса? Но Хабиб был спокоен и уважителен. Он явно понимает английский и сказал, что поможет открыть дверь.

Люди сошли с ума. Разве вы бы не хотели сказать ей: «Вы вообще знаете, кто это?» Представьте, если бы она сделала это в Дагестане? Ее бы бросили в яму", − сказал комментатор UFC и стэндап-комик Джо Роган.

Хабиба сняли с рейса в США — не исключает, что из-за расизма. Авиакомпанию уже отменяют в соцсетях.