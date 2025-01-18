Хасбика попросили сыграть в ассоциации: «Махачев — лев, Хабиб — орел, Конор — цыпленок, Перейра — картошка»

Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они — большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична».
Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?
«Ислам Махачев — лев, Хабиб Нурмагомедов — орел, Конор Макгрегор — цыпленок, Джон Джонс — пантера, Алекс Перейра — картошка, Умар Нурмагомедов — этот, который бежит… леопард! Дана Уайт — буйвол, Александр Волкановски — кабан», — сказал блогер Хасбулла Магомедов.
Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они — большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична».
Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?