Стали известны гонорары бойцов за выступление на UFC 311

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев, в четвертый раз защитивший титул чемпиона в легком весе, получит 200 тысяч долларов без учета бонуса за победу. Его соперник бразилец Ренато Мойкано заработал 250 тысяч.
Умару Нурмагомедову, троюродному брату экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заплатят 100 тысяч долларов. Одолевший его представитель Грузии Мераб Двалишвили получит 500 тысяч без учета бонуса за победу.
В активе Махачева теперь 27 побед при единственном поражении в MMA. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков.