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Стали известны гонорары бойцов за выступление на UFC 311

Атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала фиксированные гонорары бойцов за выступление на турнире UFC 311. Они стали известны MMA Fighting.

Источник: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев, в четвертый раз защитивший титул чемпиона в легком весе, получит 200 тысяч долларов без учета бонуса за победу. Его соперник бразилец Ренато Мойкано заработал 250 тысяч.

Умару Нурмагомедову, троюродному брату экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заплатят 100 тысяч долларов. Одолевший его представитель Грузии Мераб Двалишвили получит 500 тысяч без учета бонуса за победу.

В активе Махачева теперь 27 побед при единственном поражении в MMA. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков.