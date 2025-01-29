Бернс раскритиковал работу Хабиба в бою Умара и Мераба: «Очень уважаю дагестанцев, но ему еще предстоит работа над собой»

Когда Умар начал уставать, он шел в угол с вопрошающим взглядом. И я бросил взор на Хабиба и увидел тот же взгляд.
Мои тренеры успокаивают и говорят, что нужно делать: «Ты проиграл раунд, нужно сделать то и это». Они были так часто секундантами, что даже не сосчитать.
Очень уважаю Хабиба, но тренерская работа требует времени и регулярности", − сказал полусредневес UFC Гилберт Бернс.
Напомним, что 19 января Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в бою за титул UFC в легчайшем весе.
Пора понять: Умар и Усман — не Хабиб. Сравнения только вредят.