Хьюз − Хабибу: «Я отличаюсь от этого парня, СМИ пытались посеять неуважение между мной и Усманом»

«Я не такой, как этот парень. Я сам себе хозяин, отличаюсь от этого парня. СМИ пытались посеять неуважение между нами, но ты понимаешь, что я всегда вас уважал», − сказал легковес PFL Пол Хьюз после боя с Усманом Нурмагомедовым, который остался за россиянином решением большинства судей.