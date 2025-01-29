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Губерниев о том, что Соболев выше Хабиба в рейтинге самых медийных спортменов: «Не надо путать зеленое с кислым. Хоть он ничего не забил, про него знают. У Нурмагомедова это шлейф от былых успехов»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев обошел бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в рейтинге самых медийных спортсменов страны, подготовленным «Спорт-Экспрессом» и «Медиалогией». Первое место занял хоккеист Александр Овечкин.

Источник: Спортс"

— Удивляет ли, что в рейтинге Хабиб ниже Соболева?

— Хабиб Нурмагомедов уже давно не выступает. У Хабиба или, например, у Загитовой — это шлейф от былых успехов. Даже наличие Большунова — это эхо Олимпиады. Соболев переходил в «Зенит», это действующий спортсмен. Люди оценивают по местонахождению в хит-парадах. Про тебя говорят, значит, ты есть.

Мы же оцениваем не количество голов, а медийность. Значит, про этого человека знают, несмотря на то, что он ничего не забил. Не надо путать зеленое с кислым.

Понятно, что Овечкин — номер один. Жаль, нет биатлонистов. Если бы была олимпийская победа, тогда, глядишь, кто-нибудь был, — сказал спортивный комментатор.