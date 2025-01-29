Губерниев о том, что Соболев выше Хабиба в рейтинге самых медийных спортменов: «Не надо путать зеленое с кислым. Хоть он ничего не забил, про него знают. У Нурмагомедова это шлейф от былых успехов»

— Хабиб Нурмагомедов уже давно не выступает. У Хабиба или, например, у Загитовой — это шлейф от былых успехов. Даже наличие Большунова — это эхо Олимпиады. Соболев переходил в «Зенит», это действующий спортсмен. Люди оценивают по местонахождению в хит-парадах. Про тебя говорят, значит, ты есть.