Великий Федор Емельяненко едва не снес голову дерзкому белорусу. Орловский налетел на страшный удар русского тяжа

История противостояния Емельяненко и Орловского закончилась 16 лет назад, однако некоторые до сих пор пытаются ее реанимировать. Не так давно ходили слухи, будто бы Федору и Андрею хотят устроить боксерский поединок в лиге RCC. В это было несложно поверить, ведь белорус неоднократно в последние годы признавался, что хотел бы взять реванш за то разгромное поражение. Однако в команде Емельяненко заявили, что их второй бой с Орловским не интересует, и история, к сожалению, заглохла.