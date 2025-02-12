Великий Федор Емельяненко едва не снес голову дерзкому белорусу. Орловский налетел на страшный удар русского тяжа

24 января 2009 года в Анахайме (штат Калифорния, США) состоялся турнир Affliction 2. Это было второе мероприятие молодой и, как казалось тогда, перспективной американской лиги, пытавшейся конкурировать с UFC. На деле же Affliction так и не удалось, что называется, взлететь, однако свой яркий след в истории смешанных единоборств организация все же оставила. И удалось ей это во многом благодаря Федору Емельяненко, который возглавил оба турнира, устроенные лигой.
Российский тяжеловес считался главной звездой ММА в то время. Прошло три года с момента, как Емельяненко завершил свои выступления в легендарной японской лиге PRIDE, где он был чемпионом. В июле 2008-го Федор дебютировал в Affliction, разобрав бывшего обладателя пояса UFC Тима Сильвию. А полгода спустя та же лига собрала вокруг россиянина кард своего второго турнира, подобрав ему одного из наиболее статусных соперников на то время — Андрея Орловского.
Белорус к тому моменту уже был звездой, поскольку за четыре года до того успел стать чемпионом UFC в тяжелом весе. В статистике Орловского значились победы над все тем же Сильвией, Фабрисиу Вердумом, Романом Зенцовым, Беном Ротвелом и Роем Нельсоном. До встречи с Емельяненко Андрей не проигрывал больше двух лет, а его череда успешных выступлений дошла до пяти боев. Орловского отлично знали в мире смешанных единоборств благодаря его победам, а зрители любили его яркий и дерзкий образ.
Бой начался без разведки. Орловский сразу же попытался обозначить себя агрессором в ринге, и чисто визуально получалось у него неплохо. Белорус смело шел вперед с атаками и старался работать разнообразными ударами, чтобы сопернику было сложнее его прочитать. Емельяненко же действовал вторым номером и спешить никуда не собирался. Правда, могло показаться, что Федор попал в слишком дискомфортную среду, угодив под серию атак Орловского, но вскоре это опасение ушло.
Развязка наступила уже на четвертой минуте первого раунда: белорус провел несколько хороших комбинаций из прямых ударов руками, поджал Емельяненко к углу ринга и попытался жестко пробить коленом в прыжке, но именно в этот момент Федор бросил правый кросс навстречу. Кулак россиянина прилетел точно в челюсть соперника, и тот сразу же рухнул на землю без сознания. Емельяненко даже не пришлось добивать Орловского. Этот нокаут стал одним из лучших в карьере легендарного Федора.
История противостояния Емельяненко и Орловского закончилась 16 лет назад, однако некоторые до сих пор пытаются ее реанимировать. Не так давно ходили слухи, будто бы Федору и Андрею хотят устроить боксерский поединок в лиге RCC. В это было несложно поверить, ведь белорус неоднократно в последние годы признавался, что хотел бы взять реванш за то разгромное поражение. Однако в команде Емельяненко заявили, что их второй бой с Орловским не интересует, и история, к сожалению, заглохла.