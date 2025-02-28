Reuters узнало, что глава ФБР может привлечь UFC к обучению агентов

Патель обсудил эту идею во время своей первой видеоконференции с 55 руководителями полевых отделений ФБР в среду, 26 февраля. Два источника Reuters, сказали, что нынешние агенты ФБР описали эту идею как «сюрреалистичную» и «сумасшедшую».