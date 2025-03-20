Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец UFC Макгрегор может не провести поединков в 2025 году

В команде спортсмена отметили, что предложения по боям есть, но договоренности нет.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор может не провести поединков в 2025 году. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

«Конор сейчас тренируется, но также занимается общественной деятельностью. Предложения по боям есть, но договоренности нет, — сказал собеседник агентства. — Может ли быть, что он не подерется в 2025 году? Да, может».

На неделе Макгрегор провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Ирландец имеет действующий контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Всего на счету 36-летнего спортсмена 22 победы и 6 поражений.