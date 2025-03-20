Боец UFC Макгрегор может не провести поединков в 2025 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор может не провести поединков в 2025 году. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.
«Конор сейчас тренируется, но также занимается общественной деятельностью. Предложения по боям есть, но договоренности нет, — сказал собеседник агентства. — Может ли быть, что он не подерется в 2025 году? Да, может».
На неделе Макгрегор провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Ирландец имеет действующий контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Всего на счету 36-летнего спортсмена 22 победы и 6 поражений.