Бойцы UFC Анкалаев и Перейра договорились о дате реванша

Анкалаеву 32 года, в его активе 21 победа при 1 поражении в смешанных единоборствах (MMA), также один бой с участием россиянина признан несостоявшимся. В декабре 2022 года россиянин провел поединок против поляка Яна Блаховича, который завершился вничью. Перейре 37 лет, на его счету 12 побед и 3 поражения в MMA.