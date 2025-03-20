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Бойцы UFC Анкалаев и Перейра договорились о дате реванша

Стороны ждут финального утверждения.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра достигли договоренности о дате и месте реванша. Об этом ТАСС рассказали в команде Анкалаева.

9 марта Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

«Мы договорились с UFC о дате и месте проведения реванша. Теперь Перейра должен подтвердить это решение», — сказал собеседник агентства.

Анкалаеву 32 года, в его активе 21 победа при 1 поражении в смешанных единоборствах (MMA), также один бой с участием россиянина признан несостоявшимся. В декабре 2022 года россиянин провел поединок против поляка Яна Блаховича, который завершился вничью. Перейре 37 лет, на его счету 12 побед и 3 поражения в MMA.