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Резников — о словах Дзюбы про Махачева: «Не везде решает фактура. Месси намного меньше Артема, но в футбол играет лучше»

Ранее нападающий «Акрона» заявил, что у него были бы шансы в поединке с чемпионом UFC в легком весе.

Источник: Спортс"

"Дзюба — футболист, он думает, что что-то сможет за счет своей фактуры. Но он должен понимать, что в футболе, как и в боях, есть ребята менее фактурные, играющие намного лучше него.

Например, Лионель Месси намного меньше Дзюбы, но намного лучше него играет в футбол. Артем должен понимать, что не везде решает фактура. Если Дзюбу запустить в зал, то с ним справится не только легковес, но и хороший боец, который дерется в 57 кг.

Если Артема поставить с Петром Яном, то он расправится с Дзюбой за одну-две минуты", — сказал боец ММА Артем Резников.

Тактаров — о Дзюбе: «Он с жизнью решил закончить, что ли? В деревню приедешь — и начинаются рассказы про отцов и дедов, которые Тайсона могли бы побить».