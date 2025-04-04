Резников — о словах Дзюбы про Махачева: «Не везде решает фактура. Месси намного меньше Артема, но в футбол играет лучше»

"Дзюба — футболист, он думает, что что-то сможет за счет своей фактуры. Но он должен понимать, что в футболе, как и в боях, есть ребята менее фактурные, играющие намного лучше него.
Например, Лионель Месси намного меньше Дзюбы, но намного лучше него играет в футбол. Артем должен понимать, что не везде решает фактура. Если Дзюбу запустить в зал, то с ним справится не только легковес, но и хороший боец, который дерется в 57 кг.
Если Артема поставить с Петром Яном, то он расправится с Дзюбой за одну-две минуты", — сказал боец ММА Артем Резников.
Тактаров — о Дзюбе: «Он с жизнью решил закончить, что ли? В деревню приедешь — и начинаются рассказы про отцов и дедов, которые Тайсона могли бы побить».