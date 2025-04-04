Резников — о словах Дзюбы про Махачева: «Не везде решает фактура. Месси намного меньше Артема, но в футбол играет лучше»

Например, Лионель Месси намного меньше Дзюбы, но намного лучше него играет в футбол. Артем должен понимать, что не везде решает фактура. Если Дзюбу запустить в зал, то с ним справится не только легковес, но и хороший боец, который дерется в 57 кг.