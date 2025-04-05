Бивол об Овечкине: «Один из лучших спортсменов России в истории, наверное. Не так сложно добиться чего-то и уйти в забвение. Одно из самых трудных — удерживаться на вершине долго-долго»

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.
— В чем, на ваш взгляд, главный феномен Овечкина?
— Безусловно, это один из лучших спортсменов России, наверное, за всю историю. И таким его делает то, что он очень долго и стабильно держится на позиции игрока номер один в мире.
Не так сложно добиться чего-то однажды и сразу же уйти в забвение.
Одно из самых трудных — удерживаться на вершине долго-долго и навсегда остаться в памяти болельщиков.
Тем самым ты становишься великим, как Овечкин — Александр уже много лет находится в числе лучших хоккеистов мира.
Что, конечно, делает его одним из лучших спортсменов не только России, но и всей планеты, — сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.