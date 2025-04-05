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Бивол об Овечкине: «Один из лучших спортсменов России в истории, наверное. Не так сложно добиться чего-то и уйти в забвение. Одно из самых трудных — удерживаться на вершине долго-долго»

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

— В чем, на ваш взгляд, главный феномен Овечкина?

— Безусловно, это один из лучших спортсменов России, наверное, за всю историю. И таким его делает то, что он очень долго и стабильно держится на позиции игрока номер один в мире.

Не так сложно добиться чего-то однажды и сразу же уйти в забвение.

Одно из самых трудных — удерживаться на вершине долго-долго и навсегда остаться в памяти болельщиков.

Тем самым ты становишься великим, как Овечкин — Александр уже много лет находится в числе лучших хоккеистов мира.

Что, конечно, делает его одним из лучших спортсменов не только России, но и всей планеты, — сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.