Бадаев о словах Дзюбы про бой с Махачевым: «У Артема не было бы никаких шансов. Иногда с тяжелыми ребятами даже легче работать — медленными, у которых нет понимания единоборств»

"Слова Дзюбы вызвали улыбку. Я думаю, он погорячился. Иногда с такими тяжелыми ребятами легче даже работать — медленными, у которых нет никакого понимания единоборств. Как бы Артем ни говорил, что он знает, как бить лапу на тренировках или бороться с футболистами или со своими товарищами, — это не одно и то же, как биться или бороться против элитного бойца ММА, пусть и размером меньше, чем ты.