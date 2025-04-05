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Бадаев о словах Дзюбы про бой с Махачевым: «У Артема не было бы никаких шансов. Иногда с тяжелыми ребятами даже легче работать — медленными, у которых нет понимания единоборств»

Ранее нападающий «Акрона» заявил, что у него были бы шансы в поединке с чемпионом UFC в легком весе.

Источник: Спортс"

"Слова Дзюбы вызвали улыбку. Я думаю, он погорячился. Иногда с такими тяжелыми ребятами легче даже работать — медленными, у которых нет никакого понимания единоборств. Как бы Артем ни говорил, что он знает, как бить лапу на тренировках или бороться с футболистами или со своими товарищами, — это не одно и то же, как биться или бороться против элитного бойца ММА, пусть и размером меньше, чем ты.

Я думаю, Артем погорячился. У Артема не было бы никаких шансов против Ислама Махачева. Даже если мы возьмем аспект борьбы, думаю, любой борец среднего уровня с легкостью победит Дзюбу. Боец ММА с легкостью пройдет Дзюбу. Даже могу сказать, что я с легкостью поборол бы Дзюбу. Я отдал бы ему одну ногу, и он ничего не смог бы сделать.

Обращаюсь к тебе, Артем. Давно слежу за твоей карьерой, ты великий футболист. Но не уходи со своей территории, ты здесь не будешь успешен", — сказал вице-президент АСА Асланбек Бадаев.