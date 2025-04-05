Боец Сулумов о реплике Дзюбы про шансы против Махачева: «Чушеносец. Его слова обесценивают наш труд. Бравада Артема перешла все границы, я бы мог легко привести его в чувство в клетке»

— Как можно нести такую чушь с серьезным лицом? Слова Артема обесценивают наш бойцовский труд. Как твой вес может помочь тебе в бою с людьми, которые всю жизнь посвятили этому делу?
— Вы пару лет назад в интервью также упоминали Дзюбу.
— Тогда Артем нес дилетантскую чушь о депрессии, говоря о том, что ее нет и что все проблемы от безделья. Я изучал эту тему, у меня самого были неврологические проблемы, и слышать такое от спортсмена с огромной аудиторией было странно. Сейчас все, кто хотя бы немного разбирается в ММА, после его слов о бое с Исламом понимают, что Артем может нести бред на любую тему. Чушеносец, одним словом.
— Если судить по последнему посту в соцсетях, вы сейчас свободный агент. Если одна из лиг предложит вам провести выставочный бой против Дзюбы по правилам ММА, вы бы согласились?
— Я бы никогда не согласился на бой против не бойца, но в этом случае бравада Артема перешла все границы, и при согласии Дзюбы на поединок я бы мог легко привести его в чувство в клетке. Настучал бы ему немного, но не слишком сильно, а потом бы в партере аккуратно финишировал, чтоб меньше чуши нес.
Камил Гаджиев любит устраивать что-то новое, задавать тренды, у него сейчас дерутся медиафутболисты, может, самое время сделать предложение Артему? Я готов сделать это хоть бесплатно! — сказал Сулумов.
Дзюба о бое с Махачевым: «Он будет фаворитом, но при моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы в борьбе и даже в стойке».