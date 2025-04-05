Боец Сулумов о реплике Дзюбы про шансы против Махачева: «Чушеносец. Его слова обесценивают наш труд. Бравада Артема перешла все границы, я бы мог легко привести его в чувство в клетке»

— Тогда Артем нес дилетантскую чушь о депрессии, говоря о том, что ее нет и что все проблемы от безделья. Я изучал эту тему, у меня самого были неврологические проблемы, и слышать такое от спортсмена с огромной аудиторией было странно. Сейчас все, кто хотя бы немного разбирается в ММА, после его слов о бое с Исламом понимают, что Артем может нести бред на любую тему. Чушеносец, одним словом.